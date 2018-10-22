В «Одноклассниках» появилась витрина для пожертвований

Короткая ссылка
В «Одноклассниках» появилась витрина благотворительных фондов. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
В «Одноклассниках» появилась витрина для пожертвований
  • © ok

Теперь пользователи соцсети смогут делать пожертвования в адрес крупнейших российских благотворительных фондов.

Отмечается, что витрина для пожертвований доступна на любом устройстве: в веб-версии «Одноклассников» зайти в него можно из меню под фотографией профиля, а в мобильной версии и приложении — из бокового меню.

Ранее сообщалось, что у пользователей «Одноклассников» появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, детские сады и школы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить