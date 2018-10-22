В «Одноклассниках» появилась витрина для пожертвований

В «Одноклассниках» появилась витрина благотворительных фондов. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Теперь пользователи соцсети смогут делать пожертвования в адрес крупнейших российских благотворительных фондов.

Отмечается, что витрина для пожертвований доступна на любом устройстве: в веб-версии «Одноклассников» зайти в него можно из меню под фотографией профиля, а в мобильной версии и приложении — из бокового меню.

Ранее сообщалось, что у пользователей «Одноклассников» появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, детские сады и школы.