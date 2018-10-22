Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Канады

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у западного побережья Канады, сообщает Геологическая служба США.

По её данным, землетрясение зафиксировано в понедельник, 22 октября, в 05:39 (08:39 мск).

Отмечается, что эпицентр толчков располагался в 260,4 км к востоку от района Тофино в провинции Британская Колумбия. Очаг залегал на глубине 11 км.