Фестиваль «Золотая черепаха» состоится в Москве и Петербурге

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Фестиваль «Золотая черепаха» состоится с 4 по 18 ноября в Москве и с 30 ноября по 13 января в Санкт-Петербурге, сообщает Newinform.
Фестиваль «Золотая черепаха» состоится в Москве и Петербурге

Программа включает интерактивную фотовыставку, на которой будут представлены работы участников и победителей конкурса.

В этом году свои работы прислали более 1,8 тыс. авторов из 110 стран.

Также запланированы показы документального кино, лекции, семинары, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи, концерты, ярмарки.

Ранее Nation News сообщал, что в Ленинградском зоопарке летом вылупились восемь совят.

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