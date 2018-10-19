Фестиваль «Золотая черепаха» состоится в Москве и Петербурге
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Программа включает интерактивную фотовыставку, на которой будут представлены работы участников и победителей конкурса.
В этом году свои работы прислали более 1,8 тыс. авторов из 110 стран.
Также запланированы показы документального кино, лекции, семинары, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи, концерты, ярмарки.
Ранее Nation News сообщал, что в Ленинградском зоопарке летом вылупились восемь совят.