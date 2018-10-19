Объявлена программа Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Оренбурге

Стала известна программа Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Оренбурге, который состоится 22—25 ноября. Об этом сообщает RIA56.

©rostropovichfestival.ru

В частности, запланирована премьера документального фильма французского режиссёра Брюно Монсенжона «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок». Автор лично представит свою картину. Кроме того, прозвучит «Иоланта» П.И. Чайковского в постановке Центра оперного пения Галины Вишневской. Также состоятся концерты камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета с участием актёра Константина Хабенского и пианистки Пламены Манговой. Фестиваль учреждён в 2010 году. Ранее «Утро.ру» сообщало, что вечер камерной музыки пройдёт 28 октября в Московской консерватории.