Объявлена программа Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Оренбурге
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В частности, запланирована премьера документального фильма французского режиссёра Брюно Монсенжона «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок». Автор лично представит свою картину.
Кроме того, прозвучит «Иоланта» П.И. Чайковского в постановке Центра оперного пения Галины Вишневской.
Также состоятся концерты камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета с участием актёра Константина Хабенского и пианистки Пламены Манговой.
Фестиваль учреждён в 2010 году.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что вечер камерной музыки пройдёт 28 октября в Московской консерватории.