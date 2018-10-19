Объявлена программа Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Оренбурге

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Стала известна программа Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Оренбурге, который состоится 22—25 ноября. Об этом сообщает RIA56.
Объявлена программа Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Оренбурге
  • ©rostropovichfestival.ru

В частности, запланирована премьера документального фильма французского режиссёра Брюно Монсенжона «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок». Автор лично представит свою картину.

Кроме того, прозвучит «Иоланта» П.И. Чайковского в постановке Центра оперного пения Галины Вишневской.

Также состоятся концерты камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета с участием актёра Константина Хабенского и пианистки Пламены Манговой.

Фестиваль учреждён в 2010 году.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что вечер камерной музыки пройдёт 28 октября в Московской консерватории.

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