Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» отремонтируют к весне в Москве
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Это «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ, а также поющий фонтан в парке Горького и каскад из 15 водных чаш в парке Победы на Поклонной горе.
Работы уже начались.
Кроме того, весной в парке имени Святослава Фёдорова запустят новый сухой светомузыкальный фонтан. Его площадь составит около 200 кв. м, передаёт m24.
Главная особенность фонтана — проектор, который будет транслировать на струи воды изображения под музыку, причём высота струй станет меняться в зависимости от скорости и ритма мелодии.
Ранее Inforeactor сообщал о закрытии сезона фонтанов в Петергофе.