Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» отремонтируют к весне в Москве

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Комплексную реставрацию и ремонт четырёх крупных фонтанов в Москве завершат к следующему тёплому сезону, сообщает портал мэра и правительства.
Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» отремонтируют к весне в Москве
  • ©mos.ru

Это «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ, а также поющий фонтан в парке Горького и каскад из 15 водных чаш в парке Победы на Поклонной горе.

Работы уже начались.

Кроме того, весной в парке имени Святослава Фёдорова запустят новый сухой светомузыкальный фонтан. Его площадь составит около 200 кв. м, передаёт m24.

Главная особенность фонтана — проектор, который будет транслировать на струи воды изображения под музыку, причём высота струй станет меняться в зависимости от скорости и ритма мелодии.

Ранее Inforeactor сообщал о закрытии сезона фонтанов в Петергофе.

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