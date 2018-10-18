Умер режиссёр Александр Светлов

Советский и российский режиссёр, член Союза кинематографистов России Александр Светлов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«На 80-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино Александра Михайловича Светлова», — указано в сообщении.

Отмечается, что прощание со Светловым пройдёт 20 октября в 12:00 в конференц-зале Дома кино.

Светлов снял такие игровые фильмы, как «Пчёлы и люди», «Морские рассказы», «Стоянка — три часа», «Счёт человеческий», «Формула света», «Чегемский детектив», а также монтажный полиэкранный фильм «Наш марш».

Ранее сообщалось о смерти режиссёра Степана Пучиняна.