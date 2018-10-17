Архитектурно-художественная подсветка появится более чем на 300 зданиях в Москве

Архитектурно-художественная подсветка появится более чем на 300 зданиях в столице, сообщает «Вечерняя Москва».

Ей уже оборудованы фасады станций «Спортивная», «Сокол», «Баррикадная» и «Таганская». При выборе цветов принимались во внимание индивидуальные архитектурные особенности сооружений.

В ближайшее время будут украшены павильоны ВДНХ, станций МЦК.

«До конца года подсветкой украсят объекты на Тверской, набережных Москвы-реки, мостах и на других объектах в столице», — заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Ранее m24 сообщало, что в центре Москвы появилась музейная витрина с археологическими артефактами.