Архитектурно-художественная подсветка появится более чем на 300 зданиях в Москве

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Архитектурно-художественная подсветка появится более чем на 300 зданиях в столице, сообщает «Вечерняя Москва».
Архитектурно-художественная подсветка появится более чем на 300 зданиях в Москве
  • РИА Новости

Ей уже оборудованы фасады станций «Спортивная», «Сокол», «Баррикадная» и «Таганская». При выборе цветов принимались во внимание индивидуальные архитектурные особенности сооружений.

В ближайшее время будут украшены павильоны ВДНХ, станций МЦК.

«До конца года подсветкой украсят объекты на Тверской, набережных Москвы-реки, мостах и на других объектах в столице», — заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Ранее m24 сообщало, что в центре Москвы появилась музейная витрина с археологическими артефактами.

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