Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кривошеева
- Reuters
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Марка Иосифовича Кривошеева. Марк Иосифович был крупным учёным, выдающимся представителем отечественной научно-технической, инженерной мысли», — говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что передовые открытия и разработки снискали Кривошееву непререкаемый авторитет в международном научном сообществе.
Ранее стало известно, что Кривошеев скончался на 97-м году жизни. Прощание с учёным состоится в Центральной клинической больнице 18 октября.