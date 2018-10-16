Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кривошеева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского учёного Марка Кривошеева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Reuters

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Марка Иосифовича Кривошеева. Марк Иосифович был крупным учёным, выдающимся представителем отечественной научно-технической, инженерной мысли», — говорится в телеграмме. Глава государства отметил, что передовые открытия и разработки снискали Кривошееву непререкаемый авторитет в международном научном сообществе. Ранее стало известно, что Кривошеев скончался на 97-м году жизни. Прощание с учёным состоится в Центральной клинической больнице 18 октября.