Азиатских бескоготных выдр привезли в Новосибирский зоопарк из Чехии

Двух азиатских бескоготных выдр доставили в Новосибирский зоопарк из Чехии, сообщает портал ВашГород.ру.

Животных ввезли в рамках программы по сохранению данного вида в неволе — с разрешения Россельхознадзора и при наличии ветеринарных сертификатов.

Выдры прибыли в конце сентября и в настоящее время находятся на карантине.

«Азиатская выдра — это другой вид, поэтому они будут жить в своём вольере. От речных они отличаются тем, что зимой их нужно содержать в тёплых павильонах. Но рацион схожий — также едят рыбу», — заявила заведующая научно-информационным отделом зоосада Евгения Пирожкова.

Речных выдр в зоопарке содержат с 1967 года. Из всех российских зоосадов этот вид размножается только в новосибирском.

Ранее Newinform сообщал, что львятам из Ленинградского зоопарка дали имена.