Владимир Соловьёв прокомментировал сообщения о смерти звукорежиссёра группы «Крематорий»

Журналист, телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о смерти звукорежиссёра группы «Крематорий» Сергея Овсянникова.

«Мы давным-давно общались, и все ребята производили впечатление совершенно необычное: сочетали в себе удивительную простоту и тонкую, изощрённую интеллектуальность», — заявил Соловьёв.

По его словам, заканчивается эпоха 1980-х и 1990-х, эпоха настоящей рок-музыки.

«Что касается Серёги, Серёга был… Понимаете, люди, которые могут работать в этом направлении, — очень тонкой душевной организации», — сказал журналист.

Как отметил Соловьёв, такие люди слышат вселенную совершенно иначе, живут иными вибрациями, поэтому, вероятно, и уходят первыми.

Овсянников был звукорежиссёром группы практически с момента её основания.