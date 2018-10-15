Бесплатные показы авторских мультфильмов пройдут в Москве с 20 по 29 октября

Короткая ссылка
Около 80 бесплатных показов авторских мультфильмов пройдут в Москве с 20 по 29 октября, сообщает портал мэра и правительства.
Бесплатные показы авторских мультфильмов пройдут в Москве с 20 по 29 октября
  • ©mos.ru / Кадр из фильма «Два трамвая». Режиссер Светлана Андрианова

Это будет сделано в рамках детской благотворительной программы Большого фестиваля мультфильмов.

Зрители увидят российские, французские, немецкие и норвежские картины в кинотеатрах сети «Москино», городских библиотеках и культурных центрах департамента культуры.

Запланированы подборки для разных возрастных групп.

Вход свободный, предварительная регистрация не требуется, передаёт m24.

Ранее портал Newinform сообщал о Неделе французского кино в Великом Новгороде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить