Бесплатные показы авторских мультфильмов пройдут в Москве с 20 по 29 октября
- ©mos.ru / Кадр из фильма «Два трамвая». Режиссер Светлана Андрианова
Это будет сделано в рамках детской благотворительной программы Большого фестиваля мультфильмов.
Зрители увидят российские, французские, немецкие и норвежские картины в кинотеатрах сети «Москино», городских библиотеках и культурных центрах департамента культуры.
Запланированы подборки для разных возрастных групп.
Вход свободный, предварительная регистрация не требуется, передаёт m24.
Ранее портал Newinform сообщал о Неделе французского кино в Великом Новгороде.