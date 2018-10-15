Бесплатные показы авторских мультфильмов пройдут в Москве с 20 по 29 октября

Около 80 бесплатных показов авторских мультфильмов пройдут в Москве с 20 по 29 октября, сообщает портал мэра и правительства.

©mos.ru / Кадр из фильма «Два трамвая». Режиссер Светлана Андрианова

Это будет сделано в рамках детской благотворительной программы Большого фестиваля мультфильмов. Зрители увидят российские, французские, немецкие и норвежские картины в кинотеатрах сети «Москино», городских библиотеках и культурных центрах департамента культуры. Запланированы подборки для разных возрастных групп. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется, передаёт m24. Ранее портал Newinform сообщал о Неделе французского кино в Великом Новгороде.