Народная артистка Татарстана Таслима Файзуллина умерла в возрасте 65 лет

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В возрасте 65 лет скончалась народная артистка Татарстана Таслима Файзуллина.
Народная артистка Татарстана Таслима Файзуллина умерла в возрасте 65 лет
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Об этом говорится в сообщении Татарского государственного академического театра.

«Коллектив Татарского государственного академического театра им. Г. Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — отмечается в сообщении.

12 октября стало известно о смерти народной артистки РСФСР Маргариты Юрьевой. Она умерла на 94-м году жизни после тяжёлой болезни.

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