В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Гватемале зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2.

Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

M5.2 #earthquake strikes 88 km SW of Guatemala City (#Guatemala) 12 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/2ZTCh0kOaW — EMSC (@LastQuake) 12 octobre 2018

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 88 километрах от столицы Гватемалы.

К настоящему моменту данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее стало известно, что у берегов Папуа — Новой Гвинеи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0.