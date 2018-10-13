В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,2
Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
M5.2 #earthquake strikes 88 km SW of Guatemala City (#Guatemala) 12 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/2ZTCh0kOaW— EMSC (@LastQuake) 12 octobre 2018
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 88 километрах от столицы Гватемалы.
К настоящему моменту данных о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее стало известно, что у берегов Папуа — Новой Гвинеи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0.