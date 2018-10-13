В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,2

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В Гватемале зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2.

Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 88 километрах от столицы Гватемалы.

К настоящему моменту данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее стало известно, что у берегов Папуа — Новой Гвинеи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0.

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