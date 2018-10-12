Голодец оценила готовность Калининградской области к созданию культурно-образовательного центра

Вице-премьер России Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский, руководители федеральных культурно-образовательных учреждений, а также заместители председателей правительства Калининградской области Илья Баринов и Гарри Гольдман посетили музыкальный колледж имени Рахманинова, музыкальные школы и музеи в столице региона. Об этом сообщает «Янтарный край».

По поручению президента России Владимира Путина в Калининграде создадут культурно-образовательный центр.

«У нас есть стратегическая задача создать несколько новых центров культурного развития на территории России. Сейчас основные центры образования и культуры находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Сегодня стоит задача расширить эти границы. Мне очень приятно, что одна из таких потенциальных точек роста — это Калининград», — заявила Голодец, которую цитирует пресс-служба регионального правительства.

По словам вице-премьера, в новом центре планируется открыть филиал Большого театра, Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа. На базе учреждения сформируют образовательный кластер в области культуры и искусства.

Мединский сообщил, что при создании нового центра важно соблюсти баланс между образовательной и культурной частью.

«Необходимо, чтобы и филиал Большого театра, и музейный центр, и киноконцертный центр, который планируется построить, обеспечили нужное количество рабочих мест в сфере культуры. Здесь должна быть возможность карьерной реализации талантливых специалистов», — отметил он.

Ранее m24 сообщало, что в Москве согласовали 31 проект реконструкции советских кинотеатров.