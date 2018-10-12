Эрик Робертс заявил о готовности приехать в Крым

Американский актёр Эрик Робертс в беседе с ФАН заявил о готовности приехать в Крым.

Об этом артист рассказал на международном кинофестивале Bridge Of Arts в Ростове-на-Дону.

Как уточнил Робертс, на данный момент у него нет планов посетить Крым.

«Мы с вами понимаем, что ситуация, которая сложилась с полуостровом, очень сложная, и хочется, чтобы Россия и Украина нашли способ обоюдно правильно и окончательно урегулировать эту тему. Но если конкретное предложение поступит в мой адрес, я готов приехать», — сказал актёр.

Он добавил, что готов и открыт к предложениям из Крыма.

Ранее брат Жерара Депардье Ален, французский продюсер и актёр, заявил о готовности стать гражданином России.