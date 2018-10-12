Фестиваль венгерского кино пройдёт с 18 по 23 октября в Ижевске

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Фестиваль венгерского кино будет проходить в Ижевске с 18 по 23 октября, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу города.
Фестиваль венгерского кино пройдёт с 18 по 23 октября в Ижевске
  • РИА Новости

Запланирован показ шести фильмов: «Их двое», «Аврора Бореалис: северное сияние», «1945», «Кинчем», «Монстр из Мартфю» и «Свинг».

Впервые фестиваль состоялся в Ижевске в 2014 году.

Ранее Newinform сообщало о Неделе французского кино в Великом Новгороде.

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