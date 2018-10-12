Фестиваль венгерского кино пройдёт с 18 по 23 октября в Ижевске

Фестиваль венгерского кино будет проходить в Ижевске с 18 по 23 октября, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу города.

РИА Новости

Запланирован показ шести фильмов: «Их двое», «Аврора Бореалис: северное сияние», «1945», «Кинчем», «Монстр из Мартфю» и «Свинг». Впервые фестиваль состоялся в Ижевске в 2014 году. Ранее Newinform сообщало о Неделе французского кино в Великом Новгороде.