В Московском зоопарке появился детёныш альпака

В столичном зоопарке появился детёныш альпака. Об этом сообщает m24 со ссылкой на сайт мэра Москвы.

«Рядом с матерью детёныш проведёт первый год жизни. До четырёх месяцев он будет питаться материнским молоком. Затем постепенно перейдёт на «взрослый» корм: сено, ивовые ветки и траву», — говорится в тексте.

Отмечается, что альпака родилась 26 августа 2018 года.

Увидеть её можно рядом с павильоном «Скала хищных птиц».

Ранее сайт kp.ru передавал, что в Московский зоопарк из французского орнитологического парка Parc des Oiseaux привезли птицу-секретаря.