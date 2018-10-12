В Московском зоопарке появился детёныш альпака
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«Рядом с матерью детёныш проведёт первый год жизни. До четырёх месяцев он будет питаться материнским молоком. Затем постепенно перейдёт на «взрослый» корм: сено, ивовые ветки и траву», — говорится в тексте.
Отмечается, что альпака родилась 26 августа 2018 года.
Увидеть её можно рядом с павильоном «Скала хищных птиц».
Ранее сайт kp.ru передавал, что в Московский зоопарк из французского орнитологического парка Parc des Oiseaux привезли птицу-секретаря.