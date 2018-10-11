Боярский оценил старт всероссийского конкурса «Великие имена России»

Актёр Михаил Боярский в беседе с НСН оценил старт всероссийского конкурса «Великие имена России».

«Идея хорошая. У нас много выдающихся людей. Я в этом участия принимать не буду, но думаю, что это имеет право на существование», — заявил он.

По его словам, аэропорт, названный в честь какого-либо прославленного человека, более интересен, чем безликий.

Общероссийский конкурс по присвоению 45 аэропортам России имён исторических личностей завершится 5 декабря, в этот день будут подведены его итоги.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что улицу в Ижевске назовут в честь Героя Советского Союза Павла Блинова.