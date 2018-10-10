В Петербурге отпразднуют 300-летие Невского проспекта 13 октября

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В Санкт-Петербурге 13 октября отпразднуют 300-летие Невского проспекта.
В Петербурге отпразднуют 300-летие Невского проспекта 13 октября
  • РИА Новости

Программа мероприятий включает молебен в Казанском соборе, театрально-костюмированное представление об истории проспекта и выступление народного хора, сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов.

В полдень будет произведён выстрел из пушки у Петропавловской крепости.

Кроме того, в этот день начнётся проект «Музыка храмов — Санкт-Петербургу», открытие которого приурочено к празднованию юбилея.

Ранее progorod43.ru сообщало о Дне города в Кирове.

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