В Петербурге отпразднуют 300-летие Невского проспекта 13 октября

В Санкт-Петербурге 13 октября отпразднуют 300-летие Невского проспекта.

Программа мероприятий включает молебен в Казанском соборе, театрально-костюмированное представление об истории проспекта и выступление народного хора, сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов.

В полдень будет произведён выстрел из пушки у Петропавловской крепости.

Кроме того, в этот день начнётся проект «Музыка храмов — Санкт-Петербургу», открытие которого приурочено к празднованию юбилея.

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