Письмо поэта Артюра Рембо продано на аукционе в Париже за €405 тысяч

Письмо французского поэта XIX века Артюра Рембо продано на аукционе Sotheby’s в Париже за €405 тыс.

Об этом сообщает Le Figaro.

Une émouvante lettre d'adieu d'Arthur Rimbaud vendue 400.000 euros aux enchères https://t.co/EvjerKCV6W — Le Figaro (@Le_Figaro) 10 октября 2018 г.

Отмечается, что письмо датировано 10 июля 1891 года, поэт адресовал его своей сестре Изабелле.

«Письмо от 10 июля позволяет заглянуть в сознание человека, который находится в безысходности: больного, испуганного и одинокого. Отчаяние Рембо ощутимо в этих параграфах», — говорится в тексте.

Поэт является автором таких стихотворений, как «Одно лето в аду» и «Озарения».

В июне стало известно, что в Париже на аукционе за €240,5 тыс. был продан рисунок из письма французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери.