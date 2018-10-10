Письмо поэта Артюра Рембо продано на аукционе в Париже за €405 тысяч

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Письмо французского поэта XIX века Артюра Рембо продано на аукционе Sotheby’s в Париже за €405 тыс.
Письмо поэта Артюра Рембо продано на аукционе в Париже за €405 тысяч
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что письмо датировано 10 июля 1891 года, поэт адресовал его своей сестре Изабелле. 

«Письмо от 10 июля позволяет заглянуть в сознание человека, который находится в безысходности: больного, испуганного и одинокого. Отчаяние Рембо ощутимо в этих параграфах», — говорится в тексте.

Поэт является автором таких стихотворений, как «Одно лето в аду» и «Озарения». 

В июне стало известно, что в Париже на аукционе за €240,5 тыс. был продан рисунок из письма французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери.

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