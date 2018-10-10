Появился названный в честь Кавано сайт для жертв сексуального насилия

В интернете появился сайт, в домене которого используется имя и фамилия нового члена Верховного суда США Бретта Кавано. Данный ресурс, согласно описанию, посвящён теме сексуального насилия и жертвам данного явления.

Отмечается, что на сайте содержатся ссылки на другие ресурсы, которые так или иначе посвящены преступлениям и проступкам сексуального характера, а также жертвам подобного насилия.

6 октября сенат США провёл заключительное голосование по кандидатуре Бретта Кавано на пост члена Верховного суда США. Ему удалось получить поддержку сенаторов, чтобы занять должность судьи.

Отмечается, что утверждение Кавано проходило на фоне скандала, так как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах в 1980-е годы.