Появился названный в честь Кавано сайт для жертв сексуального насилия
- Reuters
Отмечается, что на сайте содержатся ссылки на другие ресурсы, которые так или иначе посвящены преступлениям и проступкам сексуального характера, а также жертвам подобного насилия.
6 октября сенат США провёл заключительное голосование по кандидатуре Бретта Кавано на пост члена Верховного суда США. Ему удалось получить поддержку сенаторов, чтобы занять должность судьи.
Отмечается, что утверждение Кавано проходило на фоне скандала, так как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах в 1980-е годы.