Жириновский призвал Дурова вернуться в Россию

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал основателя социальной сети «ВКонтакте» и сервиса Telegram Павла Дурова вернуться в Россию.
Жириновский призвал Дурова вернуться в Россию
  • Reuters

Данный призыв был опубликован в Telegram-канале политика.

Отмечается, что Жириновский предложил Дурову вернуться в Россию, когда поздравлял предпринимателя с днём рождения.

«Паша, дорогой, с днём рождения тебя. Ты — молодец, ты практически наш русский Цукерберг. И мы все пользуемся созданными тобою сетями «ВКонтакте» и Telegram. Сколько ещё времени надо шляться по заграницам, бегать по чужим углам... И день рождения, Паша, хороший повод задуматься, а не пора ли вернуться», — указал политик.

Вместе с этим глава ЛДПР добавил, что на родине Дурову будет интереснее и веселее.

«Я чувствую, не принимает тебя чужая земля», — отметил Жириновский.

В июле журнал Fortune включил Павла Дурова в список самых влиятельных людей до 40 лет.

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