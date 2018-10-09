Хореограф Владимир Малахов проведёт мастер-классы в «Сириусе»
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Мастер-классы по классическому танцу и современной хореографии будут проводиться ежедневно с 8 по 12 октября.
В октябре по направлению «Хореография» также будут проходить занятия и творческие встречи с главным балетмейстером Самарского академического театра оперы и балета заслуженным артистом России Юрием Бурлакой и хореографом и педагогом Александром Могилёвым.
Программа проходит под эгидой Года русского балета в России и 200-летнего юбилея хореографа Мариуса Петипа.