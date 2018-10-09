Хореограф Владимир Малахов проведёт мастер-классы в «Сириусе»

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Известный артист балета, балетмейстер, хореограф и педагог Владимир Малахов проведёт серию мастер-классов в «Сириусе» в рамках образовательной программы «Хореография: классический танец (балет)».
Хореограф Владимир Малахов проведёт мастер-классы в «Сириусе»
  • vk.com
  • © vladimir_malakhov

Мастер-классы по классическому танцу и современной хореографии будут проводиться ежедневно с 8 по 12 октября.

В октябре по направлению «Хореография» также будут проходить занятия и творческие встречи с главным балетмейстером Самарского академического театра оперы и балета заслуженным артистом России Юрием Бурлакой и  хореографом и педагогом Александром Могилёвым.

Программа проходит под эгидой Года русского балета в России и 200-летнего юбилея хореографа Мариуса Петипа.

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