Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Новосибирской области до 12 октября
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- РИА Новости
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 10 по 12 октября в Мошковском районе будет пожароопасность четвёртого класса горимости.
Население призвали к внимательности и осторожности в засушливую погоду.
Также стало известно, что в Новокузнецке ожидаются ураганный ветер и заморозки. Об этом информирует портал ВашГород.ру со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.
В среду, 10 октября, порывы ветра могут достигать 19 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца рабочей недели. По прогнозу, температура составит до -5 °C. Местами пройдёт дождь.
Ранее спасатели предупредили о штормовом ветре с порывами до 16 м/с в Ленобласти.