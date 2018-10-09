Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Новосибирской области до 12 октября

Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Новосибирской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 10 по 12 октября в Мошковском районе будет пожароопасность четвёртого класса горимости.

Население призвали к внимательности и осторожности в засушливую погоду.

Также стало известно, что в Новокузнецке ожидаются ураганный ветер и заморозки. Об этом информирует портал ВашГород.ру со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.

В среду, 10 октября, порывы ветра могут достигать 19 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца рабочей недели. По прогнозу, температура составит до -5 °C. Местами пройдёт дождь.

Ранее спасатели предупредили о штормовом ветре с порывами до 16 м/с в Ленобласти.