Спасатели объявили штормовое предупреждение в Башкирии

В Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт МЧС России.

По данным регионального гидрометцентра, с 20:00 мск 8 октября до 20:00 мск 9 октября ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

По словам спасателей, при усилении ветра нужно ограничить выход из зданий и по возможности находиться в помещениях. На улице рекомендуется избегать линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов.

Также стало известно, что порывы северо-западного ветра до 15—18 м/с ожидаются местами в Удмуртии в ночь на 9 октября. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Спасатели призвали соблюдать меры предосторожности, воздержаться от рыбалки и передвижения на маломерных судах, передаёт ИА «Удмуртия».

4 октября в Краснодарском крае предупредили о заморозках до -2 °С.