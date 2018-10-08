Оксфордский словарь добавил термин «в духе Тарковского»

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Составители Оксфордского словаря английского языка добавили в него более 100 слов и выражений, связанных с кинематографом.
Оксфордский словарь добавил термин «в духе Тарковского»
  • РИА Новости

В частности, включены 20 прилагательных, образованных от фамилий популярных режиссёров. Среди них — Tarkovskian («в духе Тарковского»). Термин отражает наиболее характерные черты фильмов советского режиссёра Андрея Тарковского с экзистенциальными переживаниями многозначностью сюжета.

В словарь также добавлены термины, образованные от фамилий таких режиссёров, как Стивен Спилберг, Дэвид Линч, Стэнли Кубрик и Квентин Тарантино.

Ранее Оксфордский словарь назвал слово 2017 года — youthquake (youth — «молодёжь», quake — «тряска»).

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