В МЧС предупредили о порывистом ветре в Москве

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Спасатели предупреждают жителей и гостей Москвы о сильном ветре с порывами до 17 м/с днём в понедельник, 8 октября.
В МЧС предупредили о порывистом ветре в Москве
  • РИА Новости

«По информации Росгидромета, в период с 13:00 до 17:00 8 октября в Москве ожидается ветер с порывами 12—17 м/с», — говорится на сайте ГУ МЧС по городу Москве.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщила, что в Москве в понедельник, 8 октября, ожидается до +10 °С. Между тем синоптики, как сообщает Inforeactor, прогнозируют потепление до +15 °C в Санкт-Петербурге.

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