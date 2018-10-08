Гутерреш заявил о готовности оказать помощь Гаити после землетрясения

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Генеральный секретарь Антониу Гутерреш заявил о готовности всемирной организации оказать помощь Республике Гаити, пострадавшей от землетрясения.

Об этом сообщается в соответствующем заявлении Гутерреша, опубликованном на сайте ООН.

«Генеральный секретарь cо скорбью воспринял сообщение о жертвах землетрясения, которое произошло на Гаити 6 октября... ООН готова операции по ликвидации последствий землетрясения», — говорится в тексте.

При этом Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате ЧП.

Ранее стало известно, что у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9.

В результате произошедшего 12 человек погибли, 170 получили травмы.

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