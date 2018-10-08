Гутерреш заявил о готовности оказать помощь Гаити после землетрясения
Об этом сообщается в соответствующем заявлении Гутерреша, опубликованном на сайте ООН.
«Генеральный секретарь cо скорбью воспринял сообщение о жертвах землетрясения, которое произошло на Гаити 6 октября... ООН готова операции по ликвидации последствий землетрясения», — говорится в тексте.
При этом Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате ЧП.
Ранее стало известно, что у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9.
В результате произошедшего 12 человек погибли, 170 получили травмы.