Ким Кардашьян подала в суд на бывшего охранника из-за ограбления в Париже
Как сообщает издание, в иске утверждается, что Паскаль Дувье не смог устранить некоторые нарушения безопасности в отеле, включая отсутствующий или сломанный замок во дворе отеля.
В январе 2017 года сотрудники французских правоохранительных органов обнаружили в ходе обысков около €300 тыс., украденных у Кардашьян в Париже.
В октябре 2016 года вооружённые грабители похитили у Ким Кардашьян в Париже драгоценности стоимостью несколько миллионов долларов.
Через несколько часов после ограбления американка покинула Париж на собственном самолёте. В Лос-Анджелесе она сразу же подала гражданский иск с целью возместить ущерб.