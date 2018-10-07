Ким Кардашьян подала в суд на бывшего охранника из-за ограбления в Париже

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подала в суд на своего бывшего охранника Паскаля Дувье и его фирму, из-за ограбления в Париже в октябре 2016 года, сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на документы суда.

Как сообщает издание, в иске утверждается, что Паскаль Дувье не смог устранить некоторые нарушения безопасности в отеле, включая отсутствующий или сломанный замок во дворе отеля.

В январе 2017 года сотрудники французских правоохранительных органов обнаружили в ходе обысков около €300 тыс., украденных у Кардашьян в Париже.

В октябре 2016 года вооружённые грабители похитили у Ким Кардашьян в Париже драгоценности стоимостью несколько миллионов долларов.

Через несколько часов после ограбления американка покинула Париж на собственном самолёте. В Лос-Анджелесе она сразу же подала гражданский иск с целью возместить ущерб.