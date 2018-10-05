Валентин Гафт поздравил Инну Чурикову с 75-летием

Народный артист России, актёр театра «Современник» Валентин Гафт в беседе с НСН поздравил актрису Инну Чурикову с 75-летием.

«Она великая актриса, уникальное дарование. Это уже не нуждается в доказательствах. У неё потрясающие творческие плоды. Серьёзный человек», — заявил Гафт.

По его словам, он работал с Чуриковой в одном спектакле, и это было великое счастье.

Как отметил Гафт, такие вещи, как возраст, к актрисам не относятся.

Ранее французская актриса Фанни Ардан в беседе с «Известиями» рассказала о документальном фильме Тома Вольфа «Мария до Каллас», который был представлен на фестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.