Валентин Гафт поздравил Инну Чурикову с 75-летием
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- РИА Новости
«Она великая актриса, уникальное дарование. Это уже не нуждается в доказательствах. У неё потрясающие творческие плоды. Серьёзный человек», — заявил Гафт.
По его словам, он работал с Чуриковой в одном спектакле, и это было великое счастье.
Как отметил Гафт, такие вещи, как возраст, к актрисам не относятся.
Ранее французская актриса Фанни Ардан в беседе с «Известиями» рассказала о документальном фильме Тома Вольфа «Мария до Каллас», который был представлен на фестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.