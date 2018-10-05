Первый в России музей архитектурной художественной керамики открывается в Петербурге

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Первый в России музей архитектурной художественной керамики «Керамарх» открывается в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».
Первый в России музей архитектурной художественной керамики открывается в Петербурге
  • © spbmuseum.ru

Как рассказали в Музее истории Петербурга, экспозиция нового выставочного комплекса посвящена развитию декоративной керамики в архитектуре и убранстве XVIII — начала ХХ века, а её основой станет коллекция музея истории.

Также будут представлены предметы, предоставленные Эрмитажем, Государственным музеем-заповедником «Петергоф», Иркутским областным краеведческим и другими музеями.

Кроме того, для посетителей запланированы мастер-классы, экскурсии, лекции.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о вечерних экскурсиях в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

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