В Саратове открыли памятник руководителю ТЮЗа

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В Саратове открыли памятник руководителю Саратовского театра юного зрителя Юрию Киселёву, сообщает kp.ru.
В Саратове открыли памятник руководителю ТЮЗа
  • РИА Новости

На церемонии присутствовали чиновники из областной и городской администрации.

Также приехал актёр и режиссёр Сергей Пускепалис, который долгое время работал в Саратове.

«Юрий Киселёв был светлым и очень правильным человеком и одним из моих любимых учителей. Хорошо, что в Саратове появился такой же светлый памятник», — заявил он.

Кроме того, на открытии выступила дочь Киселёва.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области установили памятник поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину.

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