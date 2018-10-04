В Саратове открыли памятник руководителю ТЮЗа

В Саратове открыли памятник руководителю Саратовского театра юного зрителя Юрию Киселёву, сообщает kp.ru.

На церемонии присутствовали чиновники из областной и городской администрации.

Также приехал актёр и режиссёр Сергей Пускепалис, который долгое время работал в Саратове.

«Юрий Киселёв был светлым и очень правильным человеком и одним из моих любимых учителей. Хорошо, что в Саратове появился такой же светлый памятник», — заявил он.

Кроме того, на открытии выступила дочь Киселёва.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области установили памятник поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину.