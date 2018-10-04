На Троекуровском кладбище прошли похороны Романа Карцева

На Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны народного артиста России Романа Карцева.

«Похороны Романа Карцева прошли на Троекуровском кладбище. Он нашёл своё последнее пристанище рядом с композитором Владимиром Шаинским и артистом Георгием Мартынюком», — приводит РИА Новости слова директора артиста Натальи Жеромской.

Ранее прошло прощание с Карцевым в Центральном доме литераторов. Его проводили в последний путь аплодисментами.

Народный артист России Роман Карцев умер после инфаркта 2 октября.