В Удмуртии могут признать объектами культурного наследия два дома XIX века

В Удмуртии могут включить в реестр объектов культурного наследия два дома XIX века, сообщает интернет-издание «Сусанин».

Соответствующие акты историко-культурной экспертизы опубликованы на сайте регионального агентства по госохране ОКН.

Один из домов находится в Ижевске. Каменное жилое строение, предположительно, возвели в 1867 году.

Второе здание — это усадьба купца Мохова в селе Нылга. Она построена, предположительно, в конце XIX века.

В настоящее время оба дома являются выявленными объектами культурного наследия, идёт процесс определения категории. Затем проект приказа направят на согласование с республиканским Минстроем и в соответствующие администрации.

Ранее m24 сообщало, что доходный дом купца Титова в Москве признали памятником архитектуры.