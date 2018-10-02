В Москве утвердили проект благоустройства Оранжерейных прудов музея-заповедника «Царицыно»
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Три водоёма появились в XVIII—XIX веках. Их вырыли, чтобы обеспечить водой оранжереи с экзотическими растениями. За свою историю пруды неоднократно пересыхали и заболачивались. Восстановить водоёмы удалось в 2006—2007 годах.
Теперь планируется вернуть им исторический облик, благоустроить и сделать удобной для прогулок и отдыха прилегающую территорию.
Проект реставрации согласовало Мосгорнаследие, передаёт m24. Приступить к благоустройству должны в 2019 году.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Пермского края оценили работы по благоустройству в Соликамске.