В Москве утвердили проект благоустройства Оранжерейных прудов музея-заповедника «Царицыно»

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В Москве утвердили проект благоустройства Оранжерейных прудов на территории музея-заповедника «Царицыно», сообщает портал мэра и правительства.
В Москве утвердили проект благоустройства Оранжерейных прудов музея-заповедника «Царицыно»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Grishin

Три водоёма появились в XVIII—XIX веках. Их вырыли, чтобы обеспечить водой оранжереи с экзотическими растениями. За свою историю пруды неоднократно пересыхали и заболачивались. Восстановить водоёмы удалось в 2006—2007 годах.

Теперь планируется вернуть им исторический облик, благоустроить и сделать удобной для прогулок и отдыха прилегающую территорию.

Проект реставрации согласовало Мосгорнаследие, передаёт m24. Приступить к благоустройству должны в 2019 году.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Пермского края оценили работы по благоустройству в Соликамске.

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