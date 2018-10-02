В Москве началась реставрация дома Лаврова XIX века

На улице Остоженке в Москве началась реставрация жилого дома Лаврова — выявленного объекта культурного наследия XIX века, сообщает kp.ru.

«В доме часто менялись владельцы. Самыми известными были артисты императорских театров. Сам дом является характерным образцом жилой ампирной застройки и формирует историческую застройку квартала», — заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, до старта противоаварийных работ строение находилось в неудовлетворительном состоянии.

Специалисты должны подготовить помещения, чтобы реставраторы смогли беспрепятственно приступить к возвращению исторического облика дома.

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