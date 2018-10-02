В Петербурге рассказали о ходе восстановления усадьбы Орловых-Денисовых
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В частности, на территории обустраивают систему водоотведения, благоустраивают дорожки, формируют газоны. Берега Графского пруда наполовину замощены булыжником.
«Мы начали ремонт парка весной. За лето сделан большой объём, и изменения заметны. Задача — ни в коем случае не сбавлять темпы. Площадь парка — чуть меньше трёх гектаров, это маленькая жемчужина. Горожане ждут, когда ей вернут былую красоту», — заявил глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский.
В 2019 году подрядчик будет заниматься северным берегом.
Ранее сообщалось, что в Петербурге выделили 31 млн рублей на восстановление усадьбы Орловых-Денисовых.
Также m24 сообщало, что в Москве начали реставрировать Дом с атлантами на Солянке.