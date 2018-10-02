В Петербурге рассказали о ходе восстановления усадьбы Орловых-Денисовых

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В Санкт-Петербурге рассказали о ходе восстановления усадьбы Орловых-Денисовых, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В Петербурге рассказали о ходе восстановления усадьбы Орловых-Денисовых
  • ©gov.spb.ru

В частности, на территории обустраивают систему водоотведения, благоустраивают дорожки, формируют газоны. Берега Графского пруда наполовину замощены булыжником.

«Мы начали ремонт парка весной. За лето сделан большой объём, и изменения заметны. Задача — ни в коем случае не сбавлять темпы. Площадь парка — чуть меньше трёх гектаров, это маленькая жемчужина. Горожане ждут, когда ей вернут былую красоту», — заявил глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

В 2019 году подрядчик будет заниматься северным берегом.

Ранее сообщалось, что в Петербурге выделили 31 млн рублей на восстановление усадьбы Орловых-Денисовых.

Также m24 сообщало, что в Москве начали реставрировать Дом с атлантами на Солянке.

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