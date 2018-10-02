Басилашвили назвал смерть Карцева невозвратимой утратой

Актёр Олег Басилашвили прокомментировал смерть народного артиста России Романа Карцева.

Об этом сообщает Пятый канал.

«Нас постигла невозвратимая утрата. Это очень талантливый человек. Я его хорошо знал. Блистательный артист, прекрасный эстрадник», — заявил Басилашвили.

По его словам, Карцев никогда не опускался до пошлости.

В свою очередь, актёр и телеведущий Геннадий Хазанов в беседе с телеканалом «Звезда» сказал, что творчество Карцева — одна из наиболее ярких страниц на отечественной эстраде.

Как отметил Хазанов, годы расцвета дуэта с Виктором Ильченко пришлись на советский период.

«Но всё равно, оставшись без партнёра, оставшуюся часть пути он провёл очень достойно, оставив неизгладимый, настоящий след в отечественном эстрадном искусстве да и вообще в нашей советской культуре», — добавил он.

Ранее была названа дата прощания с Карцевым.