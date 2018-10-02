Регина Дубовицкая назвала Романа Карцева блистательным артистом

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Телеведущая, автор программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая в беседе с телеканалом «360» назвала Романа Карцева блистательным артистом.
Регина Дубовицкая назвала Романа Карцева блистательным артистом
  • ©"Предсказание" (1993)

«Последний корифей из тех, кто находится на эстраде долгое время», — отметила она.

По её словам, не было и долго ещё не будет такого дуэта, какой был у Карцева с Виктором Ильченко.

В свою очередь, актёр Михаил Боярский заявил, что со смертью Карцева эпоха ушла окончательно и бесповоротно. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам Боярского, Карцев был замечательным драматическим артистом, мастером.

«Все уходят. Поколение ушло окончательно и бесповоротно. Слава богу, что они были. Какие-то маяки и ориентиры остались для тех, кто это может оценить», — сказал он.

Ранее была названа дата прощания с Карцевым.

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