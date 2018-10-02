Регина Дубовицкая назвала Романа Карцева блистательным артистом
- ©"Предсказание" (1993)
«Последний корифей из тех, кто находится на эстраде долгое время», — отметила она.
По её словам, не было и долго ещё не будет такого дуэта, какой был у Карцева с Виктором Ильченко.
В свою очередь, актёр Михаил Боярский заявил, что со смертью Карцева эпоха ушла окончательно и бесповоротно. Об этом сообщает Пятый канал.
По словам Боярского, Карцев был замечательным драматическим артистом, мастером.
«Все уходят. Поколение ушло окончательно и бесповоротно. Слава богу, что они были. Какие-то маяки и ориентиры остались для тех, кто это может оценить», — сказал он.