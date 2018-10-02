Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Индонезии.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Prelim M5.9 Earthquake Sumba region, Indonesia Oct-01 23:59 UTC, updates https://t.co/TdUN2fbYcR — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 2 октября 2018 г.

По данным службы, эпицентр подземных толчков располагался в районе острова Сумба. Очаг залегал на глубине 30 км.

К настоящему моменту данных о жертвах или разрушениях не поступало.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября около индонезийского города Палу. Число погибших в результате бедствия, вызванного землетрясением и цунами, превысило 1200 человек.