Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Prelim M5.9 Earthquake Sumba region, Indonesia Oct-01 23:59 UTC, updates https://t.co/TdUN2fbYcR— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 2 октября 2018 г.
По данным службы, эпицентр подземных толчков располагался в районе острова Сумба. Очаг залегал на глубине 30 км.
К настоящему моменту данных о жертвах или разрушениях не поступало.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября около индонезийского города Палу. Число погибших в результате бедствия, вызванного землетрясением и цунами, превысило 1200 человек.