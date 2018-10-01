Эдита Пьеха прокомментировала сообщения о смерти Шарля Азнавура

Певица Эдита Пьеха прокомментировала сообщения о смерти французского шансонье Шарля Азнавура.

Об этом сообщает Пятый канал.

«Я была зрителем в Выборгском дворце культуры, когда он пел, но лично с ним не знакома. Своеобразный, талантливый, темпераментный», — заявила она.

Со своей стороны, певица Ирина Аллегрова в беседе с ФАН сказала, что смерть Азнавура — огромная утрата не только для близких шансонье, но и для его поклонников по всему миру.

«Это было явление. Это очень редкий случай, когда человек остаётся явлением», — отметила она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал кончину Азнавура.