Путин поздравил актрису Веру Васильеву с днём рождения
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Российский лидер отметил, что Васильева по праву пользуется большой любовью поклонников театра и кино в России.
«Они высоко ценят ваш щедрый талант и актёрское мастерство и, конечно, присущую вам творческую самоотдачу и безграничную преданность профессии», — заявил Путин.
Он пожелал актрисе «здоровья, бодрости духа и всего самого доброго».
В феврале ФАН сообщало, что Путин поздравил с юбилеем писателя, общественного деятеля и публициста Александра Проханова.