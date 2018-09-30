Путин поздравил актрису Веру Васильеву с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР актрису Веру Васильеву с 93-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Васильева по праву пользуется большой любовью поклонников театра и кино в России.

«Они высоко ценят ваш щедрый талант и актёрское мастерство и, конечно, присущую вам творческую самоотдачу и безграничную преданность профессии», — заявил Путин.

Он пожелал актрисе «здоровья, бодрости духа и всего самого доброго».

В феврале ФАН сообщало, что Путин поздравил с юбилеем писателя, общественного деятеля и публициста Александра Проханова.