Путин поздравил актрису Веру Васильеву с днём рождения

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Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР актрису Веру Васильеву с 93-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Путин поздравил актрису Веру Васильеву с днём рождения
  • © Natalya Loginova
  • globallookpress.com

Российский лидер отметил, что Васильева по праву пользуется большой любовью поклонников театра и кино в России. 

«Они высоко ценят ваш щедрый талант и актёрское мастерство и, конечно, присущую вам творческую самоотдачу и безграничную преданность профессии», — заявил Путин.

Он пожелал актрисе «здоровья, бодрости духа и всего самого доброго».

В феврале ФАН сообщало, что Путин поздравил с юбилеем писателя, общественного деятеля и публициста Александра Проханова.

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