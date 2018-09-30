Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook

Пользователи социальной сети Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе, следует из данных сайта Downdetector.

«Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 17:00 (00:00 мск — RT)», — говорится в сообщении.

Пользователи сообщают о проблемах c авторизацией, а также о том, что у них не работает сама соцсеть.

Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Instagram.