Музыкант Марти Балин скончался на 77-м году жизни
Основатель и вокалист рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин умер на 77-м году жизни, сообщает Pitchfork со ссылкой на представителя музыканта.
«Марти Балин… умер 27 сентября. Его представитель подтвердил эту новость. Причина смерти не называется», — сообщает издание.
26 сентября на 49-м году жизни в США умер актёр Пол Джон Васкес из сериала «Сыны анархии».
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