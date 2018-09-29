Музыкант Марти Балин скончался на 77-м году жизни

Основатель и вокалист рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин умер на 77-м году жизни, сообщает Pitchfork со ссылкой на представителя музыканта.

«Марти Балин… умер 27 сентября. Его представитель подтвердил эту новость. Причина смерти не называется», — сообщает издание. 26 сентября на 49-м году жизни в США умер актёр Пол Джон Васкес из сериала «Сыны анархии».