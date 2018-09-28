В Крыму начали служебное расследование по недоработкам при реконструкции Митридатских лестниц

В Крыму проводят служебное расследование по недоработкам при реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц, сообщает kp.ru.

На объекте сменили заказчика.

«Мы договорились на время проведения служебного расследования отстранить от занимаемой должности первого заместителя председателя Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым Александра Диденко», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.

По его словам, нужно провести работу над ошибками.

Аксёнов также сказал, что материалы направлены в прокуратуру с точки зрения обоснования выполненных работ.

Ранее НСН сообщала, что в Керчи решили укрепить склоны горы Митридат в рамках реконструкции лестницы.