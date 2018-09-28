В Крыму начали служебное расследование по недоработкам при реконструкции Митридатских лестниц
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На объекте сменили заказчика.
«Мы договорились на время проведения служебного расследования отстранить от занимаемой должности первого заместителя председателя Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым Александра Диденко», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.
По его словам, нужно провести работу над ошибками.
Аксёнов также сказал, что материалы направлены в прокуратуру с точки зрения обоснования выполненных работ.
Ранее НСН сообщала, что в Керчи решили укрепить склоны горы Митридат в рамках реконструкции лестницы.