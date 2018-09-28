В Крыму начали служебное расследование по недоработкам при реконструкции Митридатских лестниц

Короткая ссылка
В Крыму проводят служебное расследование по недоработкам при реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц, сообщает kp.ru.
В Крыму начали служебное расследование по недоработкам при реконструкции Митридатских лестниц
  • ©wikipedia

На объекте сменили заказчика.

«Мы договорились на время проведения служебного расследования отстранить от занимаемой должности первого заместителя председателя Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым Александра Диденко», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.

По его словам, нужно провести работу над ошибками.

Аксёнов также сказал, что материалы направлены в прокуратуру с точки зрения обоснования выполненных работ.

Ранее НСН сообщала, что в Керчи решили укрепить склоны горы Митридат в рамках реконструкции лестницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить