Синоптики рассказали, когда в Хабаровский край придёт бабье лето

Синоптики рассказали, когда в Хабаровском крае можно ожидать бабье лето.

«По идее, то, что в народе называется бабьим летом — это возврат тепла после определённого периода холода. Но в крае таких заморозков не замечалось — идёт сентябрьская погода на пониженном фоне», — цитирует ИА «Хабаровский край» начальника отдела долгосрочных прогнозов погоды регионального гидрометцентра Галину Брынцеву.

По её словам, всплески тепла уже отмечались, но их нельзя считать бабьим летом. Оно ожидается в первой декаде октября, после прохождения циклона.

Температура в районе 4—7 октября может составить до +16...+17 °С.

В августе URA.RU сообщало о шквалистом усилении ветра в Свердловской области до 25 м/с.