Записную книжку Цоя продали на аукционе за 3 млн рублей

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В московском аукционном доме «Литфонд» в ходе торгов проданы личные вещи музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя: его записная книжка, а также черновые рукописи нескольких песен.
Записную книжку Цоя продали на аукционе за 3 млн рублей
  • © Галина Кмит
  • РИА Новости

Записная книжка Виктора Цоя, в которую он вписывал контакты своих друзей и знакомых (в частности, в ней можно найти телефоны Артёма Троицкого, Миши Науменко, Бориса Гребенщикова и других), была оценена в 3 млн рублей.

Рукопись песни «Хочу перемен!» (с разночтениями с привычным текстом) ушла с молотка за 3,6 млн.

Также на торги выставлялись черновые рукописи песен «Любовь — это не шутка» и двух неизвестных хитов: «Мы двигаемся, словно снятые замедленной съёмкой...», «Я не знаю, какой тебе нужен ответ...». Все записи относятся к середине 1980-х годов. Этот лот был продан за 550 тыс. рублей.

Ранее Пятый канал сообщил, что отец Виктора Цоя прокомментировал сообщения о найденных в Санкт-Петербурге рукописях сына.

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