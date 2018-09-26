Исторический проход к парку Горького в Москве украсят навесом из вьющихся растений

Исторический проход к парку Горького в Москве планируют украсить навесом из вьющихся растений — перголой, сообщает kp.ru.

«Комплексное благоустройство пространства началось летом этого года с создания прогулочного бульвара с деревьями, кустарниками, многолетними цветами и травами», — напомнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, пергола — один из основных элементов обновляемой территории.

Длина конструкции составляет почти 100 м, высота — 6,5.

Новый вход расположен между зданием МИСиС и городской клинической больницей №1 имени Пирогова.

Ранее m24 сообщало, что в парке Горького установили 3D-копию «Девушки с веслом».