Фестиваль военно-исторической реконструкции «Огненный круг» пройдёт 29 сентября в Мурманске

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Фестиваль военно-исторической реконструкции «Огненный круг» состоится в Мурманске в субботу, 29 сентября. Об этом сообщают «Невские новости».
Фестиваль военно-исторической реконструкции «Огненный круг» пройдёт 29 сентября в Мурманске
  • РИА Новости

Площадки будут посвящены Средневековью. В их прохождении могут посоревноваться команды школьников. Среди заданий — стрельба из лука, «скандинавский футбол», «археологическая песочница».

Также запланирована викторина по истории Руси. Кроме того, программа предусматривает тематические лекции.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что регион присоединится к Всероссийскому историческому квесту «Курская дуга» 27 сентября.

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