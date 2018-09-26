Фестиваль военно-исторической реконструкции «Огненный круг» пройдёт 29 сентября в Мурманске
- РИА Новости
Площадки будут посвящены Средневековью. В их прохождении могут посоревноваться команды школьников. Среди заданий — стрельба из лука, «скандинавский футбол», «археологическая песочница».
Также запланирована викторина по истории Руси. Кроме того, программа предусматривает тематические лекции.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что регион присоединится к Всероссийскому историческому квесту «Курская дуга» 27 сентября.