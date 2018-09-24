Стали известны претенденты на премию ТЭФИ-2018

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Комитет индустриальных телевизионных премий объявил финалистов ТЭФИ-2018. Премия вручается за достижения в области телевизионных искусств.
Стали известны претенденты на премию ТЭФИ-2018
  • РИА Новости

В частности, финалистами в номинации «Дневное ток-шоу» стали «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (телеканал «Россия 1»), «Мужское/Женское» (Первый канал), «Место встречи» (НТВ), «Жди меня» (НТВ) и «Тест на отцовство» («Домашний»).

В номинации «Ведущий информационной программы» за награду будут бороться Сергей Брилёв («Вести в субботу», «Россия 1»), Кирилл Клеймёнов («Время», Первый канал), Вадим Такменёв («Центральное телевидение», НТВ), Пётр Марченко («Новости», РЕН ТВ) и Ольга Роева («Пятница News», «Пятница»).

Финалистами в номинации «Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма» стали «60 минут» («Россия 1»), «Время покажет», «Россия: выбор будущего» (Первый канал), «Красный проект» («ТВ Центр»), «Следы империи» («Спас»).

В 2018 году награды будут вручены в 34 номинациях — в 14 номинациях категории «Дневной эфир» и в 20 номинациях категории «Вечерний прайм».

Церемония вручения премии состоится в Московском театре мюзикла 3 октября.

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